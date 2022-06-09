Российская армия обстреляла Харьковскую область. В Балаклейском районе горит лес

В Харьковской области в результате обстрела российских войск начался лесной пожар. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя ГСЧС Харьковщины Евгения Василенко.



По его словам, пожар вспыхнул на территории Балаклейского района, угрозы распространения огня на населенные пункты нет.



На месте работают спасатели.

Ранее, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что под мощный обстрел армии РФ попал химзавод «Азот» в Северодонецке. По его словам, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло, а бомбоубежище уцелело.