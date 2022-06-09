Польша передала Украине оружия на 2 млрд долларов

Общая стоимость присланной техники и оружия из Польши в Украину составляет два миллиарда долларов, сюда входит цена более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild.



«Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня [об оружии]), - сказал он.



По словам Дуды, это огромные затраты, но Польша понимает необходимость и передала Украине большую часть оружия своей армии.



«Это не были запасы, которые мы имели на складах. Мы передали наши танки и бронетехнику», - подчеркнул президент Польши.



Дуда также призвал всех, кто имеет возможность, давать Украине артиллерию. По его словам, это единственное средство, чтобы сдержать армию России.



Он напомнил, что Польша так и не получила от Германии обновленные танки Leopard вместо тех, которые передала Украине.