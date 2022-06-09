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ВСУ потеряли минимум три вертолета во время миссий по поставкам на «Азовсталь» — СМИ

09 июня 2022, 16:17

ВСУ потеряли минимум три вертолета во время миссий по поставкам на «Азовсталь» — СМИ

Вооруженные силы Украины потеряли по меньшей мере три вертолета во время миссий по поставкам на меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе медикаментов и боеприпасов, а также для эвакуации раненых. Об этом пишет «Украинская правда».

Указывается, что за поставки подкрепления и обеспечения украинских военных в Мариуполе отвечало Главное управление разведки, а грузы доставляли армейские вертолеты Ми-8.

Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов журналистам, к защитникам с помощью летали 16 военных вертолетов, а однажды им удалось привезти на завод 72 бойца полка «Азов».

«УП» пишет, что в общей сложности было 7 таких миссий, которые проходили ночью, вертолеты летели на очень малых высотах, по маршруту, где по разведданным была возможность обойти ПВО. Везли защитникам Мариуполя медикаменты, боекомплекты, еду и воду, а обратно загружали тяжелых раненых.

Со ссылкой на источник журналисты сообщили, что на пятом полете впервые группу засекли, когда они возвращались из Мариуполя, один вертолет участвовавший в миссии был сбит. Еще один был сбит на седьмом заходе на рубеже апреля-мая и упал на оккупированной войсками РФ территории. За ним с Днепра на помощь отправился еще один и тоже был сбит. Это произошло за 20 дней до полного выхода защитников с меткомбината «Азовсталь».

Также в материале сообщается и о том, что Украина не только спланировала, но и пыталась провести деблокаду завода «Азовсталь» в Мариуполе, где уже несколько недель держали оборону украинские бойцы. Но группа украинских военных, выдвинувшихся в сторону Мариуполя, столкнулась с масштабным сопротивлением армии противника и вынуждена была отступить.

В полке «Азов» сегодня сообщили, что в Киев привезли тела еще 58 погибших украинских военных, которых вывезли с территории комбината «Азовсталь». 

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