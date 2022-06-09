«ДНР» заявила о боях за Славянск и захвате Татьяновки

Прилегающая к Святогорску Татьяновка захвачена российскими силами совместно с группировками «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявил так называемый «штаб территориальной обороны ДНР».



В «ДНР» уверяют, что «установлен полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку».



«Идут бои за Славянск», — заявили в группировке.

Российские силы контролируют левобережную часть Святогорска, на которой находятся жилые районы и админздания. Неясной остается судьба Святогорской лавры, которая находится на правом берегу Северского Донца.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под контролем российской армии большая часть Донбасса по левую сторону от реки Северский Донец, в частности город Святогорск.