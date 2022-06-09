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Самолеты РФ нанесли удар по Украине с территории Беларуси — Генштаб ВСУ

09 июня 2022, 15:45

Самолеты РФ нанесли удар по Украине с территории Беларуси — Генштаб ВСУ

Российские самолеты нанесли ракетный удар по территории Житомирской области Украины с территории Беларуси. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиа-центре «Украина».

«Что касается направления Беларуси. Наступательных группирований противника также там не создано. Но, например, сегодня из одного из аэродромов Республики Беларусь противник, Вооруженные силы РФ, поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины», — сказал Громов.

Он уточнил, что удар крылатой ракетой X-59 произошел в 1:15 ночи по Житомирскому региону. «Два самолета было привлечено с района Мозыря, Гомельской области, Республика Беларусь, аэродром Барановичи. Два самолета Су-34 и один самолет Су-30», — добавил Громов.

Ранее глава Житомирской военной обладминистрации Виталий Бунечко сообщил, что ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новограде-Волынском.

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