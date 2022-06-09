Украинские разведчики и артиллеристы сорвали очередной план армии РФ, которая пыталась ударить по флангу украинских подразделений в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Отмечаетчя, что разведчики обнаружили продвижение танков РФ, передали координаты артиллеристам, а те в свою очередь оперативно накрыли бронегруппу оккупантов.



В Генштабе ВСУ сообщили, что бой был недолгим, а украинским военным удалось уничтожить два российских танка и МТ-ЛБ, остальные участники атаки отступили. Артиллеристы также уничтожили огневые позиции войск РФ, которые біли обустроены в здании, ликвидировано, по данным разведки, более 10 российских оккупантов.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российские самолеты нанесли ракетный удар по территории Житомирской области Украины с территории Беларуси.