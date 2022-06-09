Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российский банк обещает давать кредиты и выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе

09 июня 2022, 16:28

Российский банк обещает давать кредиты и выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе

Российский «Промсвязьбанк» начал работу на территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций так называемых «Л-ДНР». Также сообщается, что для них «сделаны доступными банковские сервисы и услуги».

Председатель «ПСБ» Петр Фрадков подписал с главами группировок «ДНР» Денисом Пушилиным и «ЛНР» Леонидом Пасечником «соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития». В банке уточнили, что такое «сотрудничество» предусматривает участие банка в «инфраструктурных и социально-экономических проектах». Населению и бизнесу обещают полный спектр банковских услуг, включая выплаты пенсий и пособий.

«До конца года банк намерен начать предоставлять потребительские и ипотечные кредиты, оформлять кредитные карты, эквайринг, обслуживать зарплатные проекты и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов», — уверяют в российском финучреждении.

«Промсвязьбанк» принадлежит государству — РФ, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора России и обслуживая 70% гособоронзаказа. В феврале нынешнего года США ввели против него санкции: банк не сможет вести бизнес в Штатах, а все его активы в юрисдикции страны заморожены. Санкции также ввели Великобритания и ЕС. Украина ввела санкции против банка государства-агрессора в 2019 году

Читайте также:

Российский банк, гостиница и «поздравительные» билборды: Как сегодня выглядит Луганск, показал местный житель

Еще по теме

Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Банк Россия-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:35
«ДНР» заявила об увеличении числа жертв в результате обстрела Донецка
18:50
Калининский район Донецка попал под обстрел, известно о погибшей
17:28
Кремль объединит оккупированные территории Украины в один округ, Пушилин и Пасечник могут лишиться постов — СМИ
17:17
«ДНР» «приговорила» к смертной казни троих иностранцев
16:28
Российский банк обещает давать кредиты и выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе
14:57
У РФ в планах перевести школы захваченной части Донбасса на свои образовательные стандарты
13:06
Новый «премьер ДНР» заявил, что «интеграция с Россией уже началась»
12:39
В Мариуполе сносят дома, не доставая из-под завалов тела погибших, утверждает Андрющенко
12:34
В «правительство ЛНР» тоже назначили россиянина
11:59
В оккупированной Кадиевке сгорел стадион, где была база ЧВК «Вагнера»
11:02
Российский банк, гостиница и «поздравительные» билборды: Как сегодня выглядит Луганск, показал местный житель
09:39
«ДНР»: В захваченном Лимане погибли два человека
09:17
«ЛНР»: В результате обстрела Стаханова погибли не менее трех человек (обновлено)
08:38
В «администрации» Пушилина и у нового «премьера ДНР» появились заместители из России
00:06
Взрывы в Бахмуте и Донецке, «Конти» останавливает работу. Дайджест НД за день ►
все новости
20:35
«ДНР» заявила об увеличении числа жертв в результате обстрела Донецка
19:58
Оккупанты безуспешно штурмуют Северодонецк — сводка Генштаба
19:11
На Донетчине энергетики вернули свет более 26 тысячам семей
18:50
Калининский район Донецка попал под обстрел, известно о погибшей
18:48
Зеленский ввел персональные санкции против Путина
18:20
Должен быть жесткий ответ: У Зеленского отреагировали на подготовку РФ аннексии украинских территорий
17:59
Германия предоставит до 26 миллионов евро для поддержки украинской энергосистемы
17:28
Кремль объединит оккупированные территории Украины в один округ, Пушилин и Пасечник могут лишиться постов — СМИ
17:17
«ДНР» «приговорила» к смертной казни троих иностранцев
16:56
В Киеве хотят обустроить военное кладбище
16:42
ООН готовит соглашение по разблокированию экспорта зерна из Украины и удобрений из РФ
16:37
В ВСУ сорвали фланговую атаку оккупантов на Донбассе — Генштаб
16:28
Российский банк обещает давать кредиты и выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе
16:17
ВСУ потеряли минимум три вертолета во время миссий по поставкам на «Азовсталь» — СМИ
16:04
Российская армия обстреляла Харьковскую область. В Балаклейском районе горит лес
все новости
ВИДЕО
Новый «премьер ДНР» заявил, что «интеграция с Россией уже началась»
09 июня, 13:06
Взрывы в Бахмуте и Донецке, «Конти» останавливает работу. Дайджест НД за день ►
09 июня, 00:06
Центр Донецка попал под обстрел
08 июня, 15:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция