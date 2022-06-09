Российский банк обещает давать кредиты и выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе

Российский «Промсвязьбанк» начал работу на территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба банка.



Отмечается, что сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций так называемых «Л-ДНР». Также сообщается, что для них «сделаны доступными банковские сервисы и услуги».



Председатель «ПСБ» Петр Фрадков подписал с главами группировок «ДНР» Денисом Пушилиным и «ЛНР» Леонидом Пасечником «соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития». В банке уточнили, что такое «сотрудничество» предусматривает участие банка в «инфраструктурных и социально-экономических проектах». Населению и бизнесу обещают полный спектр банковских услуг, включая выплаты пенсий и пособий.



«До конца года банк намерен начать предоставлять потребительские и ипотечные кредиты, оформлять кредитные карты, эквайринг, обслуживать зарплатные проекты и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов», — уверяют в российском финучреждении.

«Промсвязьбанк» принадлежит государству — РФ, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора России и обслуживая 70% гособоронзаказа. В феврале нынешнего года США ввели против него санкции: банк не сможет вести бизнес в Штатах, а все его активы в юрисдикции страны заморожены. Санкции также ввели Великобритания и ЕС. Украина ввела санкции против банка государства-агрессора в 2019 году