В Киеве хотят обустроить военное кладбище

Киевский городской совет обратится к правительству по вопросу создания в столице военного кладбища. Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.



Кличко отметил, что воины гибнут за независимость Украины.



«И наша обязанность — почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем, и Киевсовет, убежден, обратится в правительство по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом для нашей истории месте — рядом с урочищем Бабий Яр», — сказал мэр Киева.



По его словам, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища. Однако ожидают поддержки на национальном уровне в вопросах документального сопровождения.