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Кремль объединит оккупированные территории Украины в один округ, Пушилин и Пасечник могут лишиться постов — СМИ

09 июня 2022, 17:28

Кремль объединит оккупированные территории Украины в один округ, Пушилин и Пасечник могут лишиться постов — СМИ

Оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в Кремле намерены объединить в один округ в составе России. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

«Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут», — пояснил один из источников.

По информации собеседников издания, создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался вопросами Донбасса в 2014 году, когда самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» от Кремля курировал Владислав Сурков в должности помощника президента РФ.

Источники «Медузы» сообщили, что сейчас Рапопорт занимается подбором кадров для работы в «администрациях» городов от «ДНР» и «ЛНР», а также в «военно-гражданских администрациях» в Херсонской и Запорожской областях Украины. Именно эти «чиновники» должны будут подготовить проведение «референдумов» о присоединении к России. Пока в Кремле обсуждаются две даты их проведения. Первая — «в середине июля, если ситуация на фронте позволит». И вторая, «более реальная» — 11 сентября, в единый день голосования в России.

При этом Рапопорт, по словам двух собеседников издания, сейчас и сам находится на Донбассе, а также периодически приезжает в Херсонскую и Запорожскую области. Один из источников «Медузы» даже назвал чиновника главным кандидатом на должность полномочного представителя президента РФ в новом федеральном округе.

Издание пишет, что приоритет для работы на оккупированных территориях Кремль отдает российским кадрам. В частности, первым замруководителя аппарата «ДНР» уже стал близкий к Кремлю политтехнолог Александр Костомаров, который работал в администрациях Архангельской, Московской, Липецкой и Ульяновской областей.

«Правительство» «ДНР» также возглавил «варяг» из России — Виталий Хоценко, который работал начальником департамента в федеральном Минпромторге. Заместителем председателя «правительства ЛНР» стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Оба чиновника учились в так называемой школе губернаторов по специальной программе.

Собеседник издания добавил, что главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов, их также предполагается заменить на росийских чиновников, чтобы контролировать распределение бюджетного финансирования.

Ранее сообщения о возможном проведении так называемого референдума о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что «таких псевдоферендумов может быть много. Украина все равно не будет их признавать. Главное, что вместе с Украиной и весь цивилизованный мир их не будет признавать. Это ничего не даст, кроме еще одной усложненности любых переговоров».

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