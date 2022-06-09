Должен быть жесткий ответ: У Зеленского отреагировали на подготовку РФ аннексии украинских территорий

Любая попытка России аннексировать оккупированные украинские территории должна получить жесткий ответ в виде новых санкций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Он отметил, что союзники Украины должны ужесточать санкции в отношении РФ, чтобы Кремль понимал цену всех своих дальнейших действий.



«Любые разговоры о возможности ослабления санкций в отношении РФ на фоне подготовки аннексии юга и востока Украины категорически недопустимы. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна получить жесткий санкционный ответ. Кремль должен понимать цену каждого следующего шага», — написал Подоляк в Twitter.

Оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в Кремле намерены объединить в один округ в составе России. Об этом сообщило издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ. Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут «референдумы» о присоединении к России.