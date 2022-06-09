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Зеленский ввел персональные санкции против Путина

09 июня 2022, 18:48

Зеленский ввел персональные санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против президента РФ Владимира Путина и представителей российской власти. Документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе.

Кроме Путина, в санкционный список лиц включены все члены правительства России и совета безопасности РФ, в том числе: секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов и другие. Также санкции введены против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Всего ограничения введены против 261 физлица РФ.

Санкции введены бессрочно и предусматривают такие ограничения:

  • блокировка активов и имущества;
  • запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство;
  • запрет на сделки по ценным бумагам;
  • отказ в предоставлении виз;
  • лишение государственных наград Украины и проч.

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