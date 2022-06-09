На Донетчине энергетики вернули свет более 26 тысячам семей

За прошлые сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети восстановили электроснабжение для жителей 22 населенных пунктов. Большинство из них — в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах, оставшихся без света из-за обстрелов оккупантов.



Как сообщает пресс-служба компании, всего за сутки свет вернули 26 503 семьям в Донецкой области.



«Сейчас ситуация с боевыми действиями осложняется на севере региона, что приводит к все более масштабным повреждениям электрооборудования и линиям электропередач. Мы просим жителей с пониманием относиться к тому, что проблемы с электроснабжением могут возникать. К сожалению, обстрелы территорий продолжаются и из-за них часто страдает инфраструктура электросетей и останавливается работа энергопредприятий», — отметили в ДТЭК Донецкие электросети.



По состоянию на 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.



«В значительной части этих населенных пунктов энергетики не могут провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины», — уточнили в пресс-службе.

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