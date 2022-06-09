Снаряды пробивают бетон: Оккупанты обстреливают Лисичанск из орудий большого калибра

Жителям Лисичанска опасно находиться даже в укрытиях, оккупанты обстреливают город из мощного вооружения. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Орки мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет», — написал он в своем телеграм-канале.



Гайдай отметил, что продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. По его словам, оккупанты отступили, «потому что значительно слабее наших защитников».



«Идут бои в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад. Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал — это значит, что рашисты снова попытаются бросить переправы. Следим, в случае чего — будем действовать на опережение. Потери рашистов значительно превышают наши», — добавил глава ОВА.