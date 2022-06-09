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Оккупанты перебросили подразделения «ДНР» под Мелитополь

09 июня 2022, 21:14

Оккупанты перебросили подразделения «ДНР» под Мелитополь

Российские захватчики отвели часть своих войск от Мелитополя Запорожской области. Вместо них зашли подразделения «ДНР». Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на брифинге в «Медиацентре  Украина».

По его словам, некоторые структуры оккупационных войск отошли в Херсонском направлении.

«По нашей информации, вопрос не в боевых подразделениях, которые скапливаются по направлениям. В ряде громад в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль и терроризировали население. Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация. Там зашли представители так называемой "ДНР", пытающиеся продолжить террор над местным населением», — сказал Старух.

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