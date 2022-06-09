Защитники «Азовстали» согласовывали условия своего выхода — разведка

Защитники «Азовстали» не отдали оружие россиянам, а вышли с завода после того, как сами согласовали условия содержания. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке Минобороны Украины и в окружении президента Владимира Зеленского.



По данным источников в окружении Зеленского, в апреле был наработан первый план выхода мариупольского гарнизона под гарантии ФСБ.



«В апреле Давид Арахамия договорился, что Россия готова всех выпустить, мог даже приехать лично Бортников (глава ФСБ — Ред.) в Мариуполь, чтобы под его гарантии всех из "Азовстали" вывести. Тогда раненые должны были идти сразу в Энергодар в госпиталь, а все, кто цел — где бы собрались, и их – сразу на обмен. Но защитники завода Редис и другие отказались. Они верили, что сдача в плен будет однозначно для них означать смерть», — рассказал источник издания.



После этого переговоры по «Азовстали» передали военным разведкам Украины и РФ. И ГУР Минобороны и ГРУ Генштаба РФ смогли договориться о варианте выхода.



Отмечается, что в переговорах и обсуждении условий принимали участие сами командиры мариупольского гарнизона. Встреча российских военных и украинских защитников состоялась 9 мая у Мариуполя.



«На территорию осажденного завода "Азовсталь", который Россия ежедневно вот уже несколько недель без остановок бомбила и штурмовала, в полной тишине (!) подъехало несколько бронированных машин с маркировкой армии РФ. С территории завода им навстречу вышли командиры украинских подразделений, сели в авто и выехали из города в сторону российского штаба. Через несколько часов после этого автомобили вернулись на "Азовсталь", Редис и другие командиры мариупольского гарнизона перебежали из машин в разрушенные корпуса завода», — рассказал источник издания.



На переговорах украинцы договорились об условиях выхода и содержания.



«Категорически нельзя называть это "сдались в плен". Морпехи из меткомбината Ильича – они сдались в плен. Но о защитниках "Азовстали" так говорить нечестно. Во-первых, они не сложили оружие перед россиянами. Все бойцы из "Азовстали" сдали оружие своим офицерам, перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам», — рассказал представитель разведки.



По словам источника, удалось договориться, что за содержание украинских бойцов исключительную ответственность будет нести российское ГРУ — так военные получали шанс на соблюдение Женевской конвенции, доступ международных организаций и т.п.. Кроме того, все бойцы должны остаться живы, к ним не должны применяться пытки, оговаривалось отдельное компактное содержание вышедших из "Азовстали" и подготовка их для обмена.



Также предусматривалась возможность бойцам подразделений поселиться вместе со своими офицерами, доступ собственных врачей и поваров. Была договоренность даже о возможности оставить себе один Starlink, чтобы иметь связь с родными и руководством страны, но ее россияне нарушили сразу, отметил источник.

Выход украинских военных с завода «Азовсталь», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».