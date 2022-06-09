Продукты подорожали: Какие цены в прифронтовых городах и на оккупированной территории

Цены в Украине существенно повысились в тех регионах, где ведутся боевые действия и на территориях, занятых российскими войсками. Там продукты могут стоить в несколько раз дороже, чем в среднем по Украине. Ведь привозят в эти регионы товары из России или Крыма, цены ставят в рублях. Какая ситуация с ценами в оккупированных регионах и на подконтрольных Украине прифронтовых территориях — узнавали журналисты «Новостей Донбасса».

Мариуполь

В разрушенном Россией Мариуполе постепенно открываются магазины. Но цены на многие товары и продукты вдвое выше, чем на подконтрольной Украине территории. Волонтер Николай Осыченко общается с жителями Мариуполя — вот какие ценники они видят в магазинах.



«Пятилитровая бутылка воды — самая обычная вода, более-менее чистая — 72 гривны. Моющее для посуды — полулитровая бутылочка маленькая стоит 89 гривен. "Доместос" для унитаза чистящее — 83», — рассказывает волонтер.



Многие продукты везут из России. Мариупольцы жалуются на их качество. «То есть колбаса из туалетной бумаги, которая стоит бешеных денег. Алкоголь, в основном русский или контрафактный — самодельный — но цены на него колоссальные. Есть масло, есть сыр, колбаса — и все, нет выбора, нет там сыр такой или другой. Есть сыр. Все. Цены там бешеные, но здесь важны не так цены, здесь важна покупательская способность», — говорит Николай Осыченко.



По его словам, еще недавно большинство людей жили здесь за счет гуманитарной помощи. Но и она теперь будет не для всех, россияне сокращают ее объемы и будут выдавать «гуманитарку» только пожилым людям.

Краматорск

В Краматорске, на подконтрольной Украине территории Донетчины, местная жительница Елена Калинина показывает продукты, которые купила. Цены – приблизительно такие, как в среднем по Украине.



«Три пачки макарон киевских взяла — 38 гривен. Чай — 40 гривен. Дрожжи львовские — большие упаковки по 100 граммов — 40 гривен. Мука — 38 гривен двухкилограммовая», — перечисляет краматорчанка.



Вопреки тому, что совсем рядом идут боевые действия, дефицита товаров нет. Разве что соль не всегда можно найти. Но это сейчас — проблема в большинстве регионов Украины.

Покровск

О том, что цены в Донецкой области не выросли кардинально, говорит и Вера Хоменко. Она живет в Покровске — это тоже город на подконтрольной Украине территории.



«Цены в Покровске и вообще по Донецкой области — нормальные. Они примерно такие же, как и по всей Украине. Я могу это сравнить, поскольку вывезла детей в западную Украину и периодически там бываю. Я могу сравнить цены там и здесь — цены немного выросли, но остались на подъемном для людей уровне», — рассказывает Вера Хоменко.



По ее словам, в городе работает часть крупных супермаркетов и обычные магазины. При этом она отмечает, что в последнее время все больше людей возвращается в Покровск, домой.

Бердянск

Город Бердянск Запорожской области заняли российские войска. Олегу Балабану недавно удалось выехать оттуда. На блокпосту он видел большое скопление фур.



«Когда я проезжал блокпост в Васильевке на территории, подконтрольной оккупантам, видел, как просто фуры с овощами выварачивают на землю — потому что не пропускают, проходит несколько суток, овощи портятся, и люди просто выбрасывают на землю», — вспоминает мужчина.



Россияне не позволяют вывозить овощи на подконтрольную Украине территорию. Поэтому в Бердянске их переизбыток и стоят они дешево. А совсем рядом, например, в Запорожье — они уже в разы дороже.



«Огурцы, капуста — все овощи — в Бердянске это стоит сейчас около 5 гривен за килограмм, в то время, как в Запорожье — 60 гривен за килограмм», — говорит Олег Балабан.



Зато остальные продукты в Бердянске наоборот — намного дороже, чем в том же Запорожье.



«Все выросло в разы — особенно это касается бытовой химии, как минимум на 50%. И многие цены — такое ощущение, что они закупают в рублях — грубо говоря что-то стоит 100 рублей, они приезжают, сюда привозят — еще в два раза умножают, и это стоит уже 200 гривен — а в рублях уже 400 рублей стоит», — рассказывает житель Бердянска.



Большинство продуктов сюда привозят из России. Более-менее держатся в цене разве что продукты местного производства. В частности, хлеб, мясо, молоко, по словам Олега Балабана, в цене не выросли.

Херсон

Херсон сейчас также под контролем россиян. И здесь подобная ситуация с ценами на овощи: они стоят дешево, потому что их не дают вывозить. А все остальные продукты также стоят в разы дороже.



Житель Херсона Евгений Холодар говорит, что цены стали в два, в три раза дороже.



«Продукты идут из Крыма российского производства, этим все больше заполняют магазины в Херсоне. В основном они намного хуже, чем наша продукция, к которой мы привыкли», — рассказывает херсонец.

Гривны по грабительскому курсу и с комиссией

Все продукты на оккупированной территории стоят в разы дороже, но и купить их непросто, ведь не работают банкоматы и люди не могут снять деньги. Приходится обращаться к различным дельцам. Комиссия при этом взимается немалая: при сумме до 2 тысяч гривен — это 10%, 5 тысяч гривен — уже 8% и свыше 7 тысяч — 7%.



Такая же ситуация и в Мариуполе. Там и цены уже в рублях.



«Они занижают курс колоссально, они пользуются тем, что у людей выбора просто нет, и если остались люди с деньгами на карточках, там обналичить их просто невозможно. Банкоматов нет», — говорит волонтер Николай Осыченко.



По его словам, в Мариуполе, как и в Бердянске — такие же дельцы, которые обналичивают деньги по грабительскому курсу и с 15-20% комиссии за обналичку.

Цены по Украине

В целом же на территории всей Украины ситуация с ценами на продукты очень разная.



Экономист Олег Пендзин пояснил, что в тех регионах, по которым прошлись захватчики — это север Украины, это Харьковская область — производства, которые обеспечивали местный рынок продовольствием, фактически уничтожены. Как следствие, подвоз продуктов осуществляется из других регионов — при нынешних ценах на бензин это дорого. ​



Существенно подорожали овощи — ведь их в это время всегда везли из Херсонской области. Но при этом многие продукты держатся в цене. Причина парадоксальна: Россия, чтобы нанести удар по экономике, заблокировала украинские порты, зерно не могут вывезти. Образовался его переизбыток, из-за этого оно подешевело.



«Зерно — это комбикорм для животных, это основа для круп, для хлеба, для макаронных изделий — это то, что формирует основу для всей нашей продовольственной корзинки. Цена на зерно не растет, не растет на яйца, не растет на подсолнечное масло. Вы не можете сказать на птицефабрике курам-несушкам, что нестись нельз, потому что девать яйца некуда. Вы не можете полностью прекратить работу жиркомбинатов — потому что у вас огромные запасы семечки, которые некуда использовать», — говорит Олег Пендзин.



В Украине цены на яйца, например, даже ниже, чем были в прошлом году. Но в целом по стране с начала года продукты подорожали уже на 16%. Сейчас, с появлением овощей на открытом грунте, традиционно для лета должно начаться снижение цен. А к концу года, по прогнозам Нацбанка, инфляция составит около 20%.