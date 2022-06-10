Подразделения из принудительно мобилизованных в ОРДЛО отказываются воевать — сводка Генштаба ВСУ

Некоторые подразделения оккупационных войск, укомплектованные принудительно мобилизованными в ОРДЛО, отказываются от участия в боевых действиях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Так, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса (группировка «ДНР») в полном составе отказалось от участия в боевых действиях из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области.



На Харьковском направлении оккупанты продолжают оборонительные действия. Основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей. Совершали артобстрелы для препятствования переходу украинских войск в наступление.



На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия силами до 30 батальонных тактических групп. Систематически проводит обстрелы для сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.



На Донецком направлении россияне продолжают обстрелы украинских подразделений по всей линии столкновения, наносят ракетные и авиационные удары, в том числе по населенным пунктам.



На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.



На Бахмутском направлении оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении Нирково и Николаевки. Украинские воины нанесли россиянам огневое поражение. Захватчики с потерями отошли.



Противник пытался провести разведку боем в направлении Нагорного и Берестово. Получил отпор и отошел.



Россияне ведут наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеют частичный успех, закрепляются на занятых рубежах.



На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы Григоровки и Серебрянки.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние по позициям украинских подразделений с целью сковывания действий.



На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.



На Южнобужском направлении подразделения россиян ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установка минных заграждений в районе Высокополья.



На Северском направлении со стороны противника ведение активных действий не отмечалось, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не выявлено. Россияне обстреляли из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.



На Волынском и Полесском направлениях подтвердилось привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.



За прошедшие сутки ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили 7 атак, уничтожили 10 танков, 7 артиллерийских систем, 4 боевые бронированные машины, 3 специальных бронированных автомобиля, 4 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения ПВО сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».



Украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.



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