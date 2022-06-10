Боевые действия в Северодонецке продолжаются — Гайдай

Боевые действия продолжаются в Северодонецке и в населенных пунктах Горской и Попаснянской общин. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Глава ОВА отметил, что Северодонецк держится, но россияне уничтожают все на своем пути.



«Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном, только уничтожают… Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на «Азоте» – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу», - заявил Гайдай.



Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка.

Накануне глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что в Северодонецке сохраняется тяжелая ситуация, но она контролируемая.