Соединенные Штаты Америки «серьезно обеспокоены» вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в группировке «ДНР». Об этом сообщил госсекретарь США Этони Блинкен в Twitter.



«Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и его решениях против законных комбатантов, служащих в Вооруженных cилах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», - сказано в сообщении.



9 июня, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом предстали перед «судом ДНР» в подконтрольном российским силам Донецке. Их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя «ДНР» и приговорили к смертной казни.



Министерство иностранных дел Украины заявило, что «суд» над гражданами Великобритании в оккупированном Донецке ничтожен и носит пропагандистский характер.