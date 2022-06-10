«ЛНР» заявила о 15 жертвах обстрела Кадиевки, много раненых

В оккупированной Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) в результате обстрела погибли 15 человек.



Как сообщил в своем Telegram-канале глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, обстрел произошел утром 9 июня.



«В одном из домов обрушились два верхних этажа, из-под завалов спасатели достали тела 13 человек», — уверяет Пасечник.



Также, по его словам, обстрел унес жизни еще двоих местных жителей, ранены около десяти человек.

Напомним, 9 июня группировка «ЛНР» сообщала, что Кадиевка подверглась обстрелу. Отмечалось, что погибли не менее трех человек, а также повреждены жилые дома.



Украинская сторона заявила об уничтожении обстрелом стадиона в Кадиевке, где находилась база ЧВК «Вагнера».