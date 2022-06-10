Ситуация в Луганской области: Разрушено почти 40 домов, сопротивление в Северодонецке

Фото: Telegram / Сергей Гайдай

Украинские военные продолжают сопротивление в Северодонецке и на окраинах. Об этом сообщил в глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Северодонецк держится, однако россияне уничтожают все на своем пути… Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на "Азоте" – одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу», – написал он.



По словам Гайдая, кроме Северодонецка, боевые действия продолжаются в Горской и Попаснянской громадах.



Так, россияне пытались штурмовать в районе Ныркового и Николаевки, но отошли с потерями. Кроме того, штурм армии РФ отбили на северно-западной окраине Тошковки.



Гайдай также добавил, что зафиксированы разрушения 15 домов в Ореховом, шести – во Врубовке, четырех – в Лисичанске, еще четыре – в Горском. Серьезные разрушения есть в поселке Синецкий на окраине Северодонецка.

Фото: Telegram / Сергей Гайдай