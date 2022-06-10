В Совете Европы осудили вынесенное в Донецке решение о казни пленных иностранцев

Вынесение смертных приговоров нелегитимным «судом» группировки «ДНР» троим иностранным гражданам, которые принимали участие в военных действиях в составе украинской армии, решительно осуждают в Совете Европы. Об этом заявила генеральный секретарь организации Мария Пейчинович Бурич, передает Conseil de leurope.



«Решительно осуждаю смертные приговоры, вынесенные в оккупированном украинском городе Донецке. Смертная казнь несовместима с человеческим достоинством и представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Ей нет места на Европейском континенте», — подчеркнула генсек.



От имени Совета Европы она призывала соблюдать общеевропейские принципы прав человека, с которыми принятое 9 июня в Донецке решение несовместимо.

9 июня «суд ДНР» «приговорил» троих иностранцев к смертной казни по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также серьезную обеспокоенность выразил госсекретарь США Этони Блинкен.