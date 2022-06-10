Около 500 домов в Харькове не подлежат восстановлению из-за российских обстрелов

Снарядами войск РФ в Харькове разрушено 3,5 тысячи домов, из них 500 многоэтажных домов, в том числе девятиэтажек и шестнадцатиэтажек, не подлежат восстановлению.



Об этом на заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации городов-владельцев Приза Европы в Совете Европы заявил мэр Харькова Игорь Терехов.



По его словам, из-за развязаной РФ войны против Украины лишились дома около 150 тысяч харьковчан.



Терехов отметил, что сейчас началась разработка нового Генплана города во главе с британским архитектором Норманом Фостером, планируется строительство новых микрорайонов и внедрение транспортных решений с использованием современных технологических разработок.



«Нам необходимо приступить к строительству новых объектов, чтобы создать рабочие места. В будущем мегаполисе мы создадим индустриальные парки для поступления инвестиций. Харьков всегда был самодостаточным городом и таким, я уверен, будет и после нашей победы. Мы привлечем лучших экспертов», – сказал он.

9 июня сообщалось об обстреле войсками РФ Балаклейского района Харьковской области, из-за которого загорелся лес.