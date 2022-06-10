Около 5 миллионов украинцев зарегистрировались в ЕС как беженцы с 24 февраля — ООН

Четыре миллиона 816 тысяч украинцев было зарегистрировано в 44 европейских странах с начала нового этапа полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 24 февраля. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.



«Война в Украине вызвала один из самых больших миграционных кризисов в мире», — говорится в заявлении.



По состоянию на 7 июня было зарегистрировано около 7,3 млн пересечений границы ЕС из Украины, еще 2,3 млн пересечений границы из ЕС обратно в Украину.

9 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любая попытка России аннексировать оккупированные украинские территории должна получить жесткий ответ в виде новых санкций.