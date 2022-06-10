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Пели гимн РФ: Лепс, Жасмин, Газманов и другие артисты выступили на оккупированном Донбассе

10 июня 2022, 10:24

Пели гимн РФ: Лепс, Жасмин, Газманов и другие артисты выступили на оккупированном Донбассе

Концерт на оккупированной Донетчине Концерт на оккупированной Донетчине

Артисты из РФ 9 июня выступили с концертами в пяти подконтрольных группировке «ДНР» городах. 

Как сообщает сепаратистский ресурс «ДАН», в Никольском (захвачено после полномасштабного вторжения, до декоммунизации — Володарское), выступили Ольга Кормухина, Жасмин и Аскар Абдразаков.

В Новоазовске выступили Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Кроме своих репертуарных песен, артисты совместно исполнили со сцены гимн РФ.

В Снежном пели Сергей Маховиков, Аглая Шиловская и Руслан Алехно, в Шахтерске — Александр Маршал, Анастасия Макеева и Денис Майданов.

В Крестовке (до декоммунизации — Кировское) выступили Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Зара и Олег Шаумаров, которые тоже совместно исполнили российский гимн.

Концерты проводили в преддверии российского государственного праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. Праздновать его намерена и группировка «ДНР».

Отметим, что деятели искусства и культуры, которые побывали на оккупированных частях Украины, попадают в список лиц, которым запрещается въезд на украинскую территорию. Такой перечень формирует Минкульт на основании обращений Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, СБУ, Совета нацбезопасности и обороны.



Российские артисты Лариса Долина, Дмитрий Дюжев и Григорий Лепс 11 мая развлекали «чиновников «ДНР» в Донецке по случаю «Дня республики».

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