Пели гимн РФ: Лепс, Жасмин, Газманов и другие артисты выступили на оккупированном Донбассе

Концерт на оккупированной Донетчине

Артисты из РФ 9 июня выступили с концертами в пяти подконтрольных группировке «ДНР» городах.

Как сообщает сепаратистский ресурс «ДАН», в Никольском (захвачено после полномасштабного вторжения, до декоммунизации — Володарское), выступили Ольга Кормухина, Жасмин и Аскар Абдразаков.



В Новоазовске выступили Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Кроме своих репертуарных песен, артисты совместно исполнили со сцены гимн РФ.



В Снежном пели Сергей Маховиков, Аглая Шиловская и Руслан Алехно, в Шахтерске — Александр Маршал, Анастасия Макеева и Денис Майданов.



В Крестовке (до декоммунизации — Кировское) выступили Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Зара и Олег Шаумаров, которые тоже совместно исполнили российский гимн.



Концерты проводили в преддверии российского государственного праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. Праздновать его намерена и группировка «ДНР».



Отметим, что деятели искусства и культуры, которые побывали на оккупированных частях Украины, попадают в список лиц, которым запрещается въезд на украинскую территорию. Такой перечень формирует Минкульт на основании обращений Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, СБУ, Совета нацбезопасности и обороны.





Российские артисты Лариса Долина, Дмитрий Дюжев и Григорий Лепс 11 мая развлекали «чиновников «ДНР» в Донецке по случаю «Дня республики».