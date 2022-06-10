«ДНР» назвала количество жертв обстрелов за сутки и заявила об ударе по Макеевке

За сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории из-за обстрелов погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Также сообщается, что с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня еще 6 мирных жителей были ранены.



Кроме того, в «ДНР» заявили, что сегодня утром в результате обстрела в Червоногвардейском районе Макеевки один человек погиб, шестеро ранены.

Ранее сегодня «ДНР» сообщала о гибели одного мирного жителя в Верхнеторецком и двоих — в Новобахмутовке.

Вчера вечером в группировке заявили о смерти жительницы Калининского района Донецка и двух раненых.