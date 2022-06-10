Глава Донецкой ОВА опроверг слухи о запрете эвакуации

Информация в соцсетях о запрете эвакуации из Славянска и Бахмута при обострении боевых действий не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Это — откровенная ложь, подпевающая российской пропаганде», — заявил он.



Кириленко отметил, что Донецкая ОВА вместе с местными властями, спасателями, полицией и военными осуществляет эвакуацию граждан с самого первого дня полномасштабного вторжения.



«Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами. Эвакуируем постоянно и бесплатно. При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами — это угроза не только выезжающим, но и вывозящим», — подчеркнул он.



Кирилленко призвал местных жителей эвакуироваться: «Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома».



Кроме того, он посоветовал доверять информации только из официальных источников.



«Не верьте бреду из непонятных источников. Война идет не только в поле боя, но и в информационном пространстве», — призвал глава администрации.