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Политтехнологу Медведчука сообщили о подозрении в госизмене

10 июня 2022, 12:15

Политтехнологу Медведчука сообщили о подозрении в госизмене

Политтехнологу Медведчука сообщили о подозрении в госизмене. Фото: ОГПУ Политтехнологу Медведчука сообщили о подозрении в госизмене. Фото: ОГПУ

Политтехнологу из пула одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука Михаилу Погребинскому заочно объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, не конкретизировав о ком именно речь. 

При этом из публикации и фотографии к ней ясно, что речт идет о Погребинском.

Правоохранители подчеркивают, что Погребинский «оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

«Действуя в качестве "эксперта", он неоднократно участвовал в эфирах телевизионных передач, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В СБУ сообщают, что в результате обысков у Погребинского изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с Россией. В частности изъяты аналитические материалы «по проведению денацификации и демилитаризации Украины». Сказано, что правоохранители «осуществляют комплекс мер по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения России в Украину».

В СБУ также заявили, что Погребинский был связан с сотрудниками спецслужб РФ, которые действовали в Украине под прикрытием дипломатических должностей.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева политтехнологу заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а досудебное расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве, при оперативном сопровождении СБУ.

Еще в начале апреля издание ZN сообщило о том, что Погребинский покинул Украину. Журналисты опубликовали его фото, сделанные в Будапеште, где он находился со своей сестрой. Утверждалось, что Политтехнолог направлялся в Гамбург в Германии.

Также отмечалось, что 26 марта СБУ провела обыск у Погребинского и он был задержан в рамках проводимых мероприятий.

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