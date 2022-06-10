Мэрия Мариуполя сообщила о новых случаях грабежа города оккупантами

Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику. Об этом сообщил Мариупольский городской совета.



«Мариуполь отдали на разграбление», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в группировке «ДНР» радуются тому, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов убирают детские площадки.



«Настоящее лицо "русского мира" – убийства, разрушения и мародерство», — заявили в горсовете Мариуполя.