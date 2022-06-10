В Мариуполе из-за попыток оккупантов возобновить электроснабжение возник пожар на маслоэкстракционном заводе «Сателлит». Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«В результате эксперимента по возобновлению электричества возник пожар на заводе "Сателлит" в Левобережном районе... "Сателлит" занимался уборкой и переработкой семян подсолнечника в масло. По данным наших источников, в результате пожара уничтожено несколько тысяч тонн семян подсолнечника и переработанное подсолнечное масло», — написал Андрющенко.



По его словам, оккупационная «администрация» Мариуполя пытается скрыть реальные потери от российского руководства, поскольку остатки готовились к вывозу в Россию.



Однако, как позже стало известно от владельцев предприятия, баки с подсолнечным маслом не повреждены, уточнил советник.