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«ДНР» сообщила, что «взяла под контроль» еще четыре населенных пункта

10 июня 2022, 13:57

«ДНР» сообщила, что «взяла под контроль» еще четыре населенных пункта

Четыре населенных пункта в Донецкой области захвачены российскими силами совместно с группировками «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявил так называемый «штаб территориальной обороны ДНР».

В «ДНР» утверждают, что «взяли под контроль» Триполье и Владимировку Бахмутского района, Липовое Лиманского района, а также Ставки — этот поселок относится к Лиманскому горсовету.

В целом группировка заявляет о контроле над 235 населенными пунктами.

«Идет продвижение в направлении Славянска», — уверяют в «ДНР».

В Генштабе ВСУ о переходе под оккупацию указанных населенных пунктов не сообщают.

Вчера «ДНР» заявила, что захвачена прилегающая к Святогорску Татьяновка.

Российские силы контролируют левобережную часть Святогорска, на которой находятся жилые районы и админздания. Неясной остается судьба Святогорской лавры, которая находится на правом берегу Северского Донца.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что под контролем российской армии большая часть Донбасса по левую сторону от реки Северский Донец, в частности город Святогорск.

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