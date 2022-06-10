ГБР объявило о подозрении в госизмене руководителю Азовского рыбоохранного патруля

В оккупированном Бердянске руководитель Азовского рыбоохранного патруля пошел на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



«Следствие установило, что правоохранитель изъявил личное желание нести "службу" в подчинении оккупационной администрации Российской Федерации. Он возглавил незаконно созданный 2отдел охраны окружающей среды и водных биоресурсов" оккупационной администрации России в городе Бердянск», - указывается в сообщении.



Чиновник позволил оккупантам использовать флот Азовского бассейнового управления, выдавать разрешения на рыбный промысел, контролировать и распоряжаться рыбными ресурсами, которые принадлежат Украине, а также агитировать других сотрудничать с оккупационными властями.



Правоохранительные органы Украины заочно объявили чиновнику подозрение в государственной измене по ч.2 ст.111 УК Украины.