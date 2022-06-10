В Николаеве разрушены 282 многоквартирных дома, около половины жителей покинули город

Российская армия за последнее время усилила обстрелы жилых кварталов Николаева, более половины местных жителей выехали. О ситуации в городе в интервью «РБК-Украина» рассказал мэр Александр Сенкевич.



Увеличение интенсивности обстрела Николаева он связал с тем, что войска РФ подтянули самоходные артиллерийские установки типа «Пион» с дальностью стрельбы до 47 километров, благодаря этому враг достреливает до Корабельного и Ингульского района.



«Они (войска РФ — ред.) выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров — она не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать», — констатировал Сенкевич.



В мэрии считают, что постоянными обстрелами жилых кварталов Николева РФ помимо того, что просто убивает людей, еще и психологически дестабилизирует настроения мирных жителей и военных, а также демонстрирует свое присутствие и возможности их артиллерии.



Сенкевич говорит, что Николаев готов к возможному наступлению врага, но угрозы высадки вражеского десанта в городе нет, а наступление изменений на фронте в лучшую сторону он связывает с получением Украиной оружия дальнего действия.

Повреждения от обстрелов мэрия оценила в сумму более чем 450 млн гривен, но война еще не закончена, и РФ регулярно продолжают бить по городу, что увеличивает ущерб.



«У нас повреждено 143 объекта коммунальной собственности — это школы, больницы, библиотеки, спортивные залы и т.д. И еще 282 многоквартирных дома, из которых четыре уже не подлежат восстановлению — они разрушены тотально», — сказал городской голова.

Александр Сенкевич сказал, что снарядами повреждены 374 частных дома, из которых 36 разрушены до основания и не подлежат восстановлению.