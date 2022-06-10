В Николаеве разрушены 282 многоквартирных дома, около половины жителей покинули город

Российская армия за последнее время усилила обстрелы жилых кварталов Николаева, более половины местных жителей выехали. О ситуации в городе в интервью «РБК-Украина» рассказал мэр Александр Сенкевич.
Увеличение интенсивности обстрела Николаева он связал с тем, что войска РФ подтянули самоходные артиллерийские установки типа «Пион» с дальностью стрельбы до 47 километров, благодаря этому враг достреливает до Корабельного и Ингульского района.
«Они (войска РФ — ред.) выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров — она не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать», — констатировал Сенкевич.
В мэрии считают, что постоянными обстрелами жилых кварталов Николева РФ помимо того, что просто убивает людей, еще и психологически дестабилизирует настроения мирных жителей и военных, а также демонстрирует свое присутствие и возможности их артиллерии.
Сенкевич говорит, что Николаев готов к возможному наступлению врага, но угрозы высадки вражеского десанта в городе нет, а наступление изменений на фронте в лучшую сторону он связывает с получением Украиной оружия дальнего действия.