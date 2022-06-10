В России отреагировали на решение «ДНР» расстрелять троих иностранцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не нужно «внедряться в работу» так называемой «судебной системы» группировки «ДНР» в вопросе вынесения смертного приговора троим иностранцам, воевавшим в составе украинской армии. Об этом Лавров сказал сегодня в Ереване, его заявление транслировал телеканал «Россия 24».



«На данный момент все процессы… идут на основе законодательства ДНР, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное — это уже предмет для спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы ДНР», — уверяет Лавров.

9 июня «суд ДНР» «приговорил» троих иностранцев к смертной казни по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен. В Совете Европы «приговор» осудили.