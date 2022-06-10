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Лавров сообщил, как РФ будет реагировать на санкции Украины против Путина

10 июня 2022, 15:15

Лавров сообщил, как РФ будет реагировать на санкции Украины против Путина

В России не будут реагировать конкретными шагами на санкции Украины против президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны — ну, чем бы дитя ни тешилось», — сказал Лавров.

Также он сказал, что «затрудняется комментировать заявления многих европейских и украинских политиков».

Польша и ее руководство, уверяет глава МИД РФ, должны «изучать историю».

«Пока мы видим, что за заявлениями о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — утверждает Лавров.

Указ о персональных санкциях против Путина, Лаврова и других высокопоставленных российских чиновников 9 июня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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