Кировский район Донецка попал под массированный артиллерийский удар

По Кировскому району подконтрольного группировке «ДНР» Донецка нанесен массированный артиллерийский удар, есть раненый. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Как уверяют «ДНР», в результате обстрела пострадали множество домостроений по ул. Конева и Волынской, местами перебит газопровод.



«По ул. Конева ранение получил мирный житель», — утверждают в группировке.

Ранее «ДНР» сообщала, что за сутки на подконтрольной группировке территории из-за обстрелов погибли четверо мирных жителей. Сегодня утром в результате обстрела в Червоногвардейском районе Макеевки один человек погиб, шестеро ранены.



Также сообщалось, что в оккупированной Горловке сегодня в результате обстрела погибли две мирных жительницы. Еще один человек был ранен.