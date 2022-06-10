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Британский депутат: приговоренных «ДНР» к расстрелу британцев включат в ближайший список на обмен

10 июня 2022, 15:34

Британский депутат: приговоренных «ДНР» к расстрелу британцев включат в ближайший список на обмен

Украинские власти в приоритетном порядке включат британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера список на обмен военнопленных. Об этом сообщил британский депутат Роберт Дженрик, пишет The Guardian.

«Между украинской и российской армиями проходят обмены пленными, и вчера вечером украинский посол сказал мне, что они отдадут приоритет Эйдену и Шону в одном из таких обменов», — сказал Дженрик.

Он добавил, что это зависит от того, будет ли Россия соблюдать международное право.

«В последнее время действия путина указывают на то, что он игнорирует закон международного права, поскольку он в течение всего этого времени совершал военные преступления», — добавил Дженрик.

Он также потребовал, чтобы глава МИД Великобритании Лиз Трасс провела переговоры с Сергеем Лавровым о судьбе приговоренных к расстрелу пленных.

9 июня «суд ДНР» «приговорил» троих иностранцев к смертной казни по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.

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