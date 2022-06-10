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«ЛНР» вывозит зерно из Старобельского элеватора в Россию

10 июня 2022, 16:14

«ЛНР» вывозит зерно из Старобельского элеватора в Россию

Группировка «ЛНР» начала вывозить зерно в Россию. Первая партия весом 650 тонн была отправлена сегодня из Старобельского элеватора. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

Старобельский элеватор стал базой по вывозу зерна за пределы оккупированной территории Луганской области.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что здесь будет работать «таможня» и «фитосанитарный контроль». Также группировка будет выдавать здесь свою «аккредитацию субъекта внешнеэкономической деятельности».

Для вывоза зерна оккупанты отремонтировали подъездные и организовали транспортное сообщение по железной дороге, чтобы «вывозить зерно в более масштабных объемах».

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