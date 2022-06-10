В Донецкой области энергетики вернули свет в дома более 12 тысяч семей

За прошлые сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили электроснабжение для жителей 13 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов. Свет вернули в более чем 12 тысяч домов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«За 9 июня энергетикам ДТЭК Донецкие электросети удалось отремонтировать оборудование и запитать линии в 13 населенных пунктах Донбасса. Из них меньше, чем за сутки, возобновлено электроснабжение 11 населенных пунктов Краматорского, Покровского и Бахмутского района. В том числе на Торецком и Марьинском направлениях, где из-за обстрелов громады постоянно страдают от обесточивания», — отметили в компании.



Там добавили, что снова со светом — 12 408 семей на Донетчине.



«В настоящее время без света из-за боевых действий остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. В значительной части этих населенных пунктов энергетики не могут провести ремонты», — сообщили энергетики.