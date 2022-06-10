В Раде сообщают о прогрессе в переговорах о системах ПВО

В скором времени в Украину могут быть доставлены системы противовоздушной обороны, которые предотвратят авиационные удары армии России. Об этом в эфире телемарафона сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.



«Прогресс есть, и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена... Движется не так быстро, как хотелось бы, но двигается», - прокомментировал переговоры о поставках ПВО Федор Вениславский.



По его словам, есть надежда на то, что уже в ближайшее время Украина получит те системы ПВО, которые исключат в том числе те авиационные удары, которые сейчас наносятся оккупантами в непосредственной близости к линии фронта.

1 июня, напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах предоставить Украине в ближайшее время современные системы противовоздушной обороны.