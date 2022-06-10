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«ДНР» заявила о росте числа жертв в результате обстрелов Горловки

10 июня 2022, 18:28

«ДНР» заявила о росте числа жертв в результате обстрелов Горловки

Сегодня подконтрольная группировке «ДНР» Горловка подверглась обстрелам. В результате ранения получили 6 человек. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».

Как сообщается, под обстрел попал Калининский район города. В числе раненых есть подросток.

По информации главы «администрации» Горловки Ивана Приходько, разрушения домов и повреждения инфраструктуры в результате обстрелов зафиксированы в горловских поселках Гольмовский, шахты им. Ленина, шахты им. Калинина, шахты им. Изотова.

«Погибли две мирные жительницы горловского поселка шахты Калинина 1954 г.р. и 1957 г.р.», — сообщил Приходько.

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