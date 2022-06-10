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Оккупанты нанесли авиаудары по Донетчине, готовятся наступать на Славянск — сводка

10 июня 2022, 19:57

Оккупанты нанесли авиаудары по Донетчине, готовятся наступать на Славянск — сводка

Российские силы ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск, продолжают обстреливать территорию Донетчины, в том числе с применением штурмовой авиации. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что на Славянском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дибривное.

Оккупанты продолжили закрепляться в районе Святогорска, готовились продолжить наступление в направлении Лиман — Славянск, совершили обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

«На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горское», — сообщили в Генштабе.

В сводке отмечается, что на Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

Кроме того, российские захватчики осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

«Враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя», — добавили в Генштабе.

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