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Осколком оторвало руку: Россияне обстреляли из «Торнадо» Николаевку на Донетчине

10 июня 2022, 20:50

Осколком оторвало руку: Россияне обстреляли из «Торнадо» Николаевку на Донетчине

Сегодня российские захватчики обстреляли Николаевку Донецкой области. Местному жителю осколком снаряда оторвало руку. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что жилой в Николаевке по улице Мира уже был под обстрелами в 2014 году, но после того повреждения уже были устранены.

«На этот раз, по предварительной информации, в дом попал снаряд из РСЗО "Торнадо". Среди жителей один раненый — ему осколком отсекло руку», — рассказал Кириленко.

Он снова призвал жителей области эвакуироваться и напомнил, что на Донетчине не осталось абсолютно безопасных мест.

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