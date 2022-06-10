Бои за 15 километров: Как живет прифронтовой Славянск без газа и воды

Линия фронта приближается к Славянску, с каждым днем звуки обстрелов здесь слышны все громче и громче. Бои идут всего в 15 километрах от города. В Славянске нет газа и централизованной подачи воды. Как выживают люди в прифронтовом городе — видели журналисты «Новостей Донбасса».



Местные власти установили в городе специальные емкости, откуда жители могут набрать воду. Но выезжать из прифронтового Славянска многие пока не собираются.



Люди говорят, что выезжать никуда не будут, и радуются, что в городе есть хотя бы электричество и можно приготовить еду на электропечках.



«У меня в Мариуполе у дочки дом разбитый. Я в таком горе. Разбитый уже два месяца назад. Они были в Бердянске, убежали с сыном. А теперь в разбитый дом пришли, все. Остались голые и босые, как мыши», — рассказывает пожилая жительница Славянска.



Другая женщина говорит, что ехать некуда, потому остаются в городе.



«Дети уехали, внуки выехали... Я вижу, как им там тяжело. У нас печка есть, у нас дрова есть. Так что у нас хорошо. Своя скважина, свои дрова. Так что справляемся», — поделилась она.



Еще один житель Славянска говорит, что не выезжает, потому что здесь остаются пожилые родители, которым нужно помогать. С отсутствием газа и воды, уверяет, уже справлялись раньше.



«Мы уже справлялись с этим в 2014 году. Поэтому более-менее нормально», — говорит мужчина.



В Славянске придумали «ноу-хау»: соседи, у кого есть вода, выручают других. Люди могут набирать воду в выведенном на улицу кране, но деньги за воду оставляют в почтовом ящике.



По словам жителей, они остаются и о захвате города пока не думают, надеясь, что украинская власть сможет защитить людей от оккупации.