«Чтобы не оттяпали»: Лукашенко допустил войну за западную Украину

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада якобы могут организовать вторжение в Беларусь, потому придется «воевать за западную Украину». Об этом он сказал, выступая на совещании «по работе с местным населением».



Лукашенко заявил, что «Беларусь является объектом давления в том числе по геополитическим причинам», а «коллективный Запад» якобы стремится «выровнять фронт».



«Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель — они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины западной или еще откуда-то. Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали», — сказал Лукашенко.



По его словам, для Беларуси «это смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг».