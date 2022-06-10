В Сербии задержали экс-генерала СБУ, сбежавшего перед началом войны — СМИ

В Сербии задержали бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова по подозрению в отмывании средств. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.



Сообщается, что пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте «Прешево», за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. Мужчины планировали уехать в Северную Македонию.



Полицейские провели обыск и обнаружили в автомобиле незадекларированными около 600 тысяч евро, почти 125 тысяч долларов и два изумруда.



Обоих мужчин задержали сотрудники полиции города Ниш по подозрению в отмывании средств.



Андрей Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.



Ранее Наумов работал в Генпрокуратуре и Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. На должности начальника управления внутренней безопасности он отвечал за антикоррупционный контроль самих сотрудников СБУ. Информация о работе этого подразделения засекречена.



Накануне полномасштабного вторжения России Наумов сбежал из Украины.