Россияне готовятся к наступлению на Славянск и пытаются закрепиться в Богородичном — сводка Генштаба ВСУ

Российские захватчики основные усилия сосредоточили на подготовке войск к наступлению на Славянск. Они достигли частичного успеха в штурмовых действиях в направлении Пасика – Богородичное и пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



На Лиманском направлении противник проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.



На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке.



На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили одну батальонную тактическую группу.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ и препятствования переброски резервов на другие направления.



На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе.



На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении позиционной обороны. Они принимают меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.



Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».



На Сиверском направлении противник продолжает удерживать до 3 батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения переброски украинских войск на другие опасные направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций ВСУ в приграничных районах Сумской области.



На Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению границы в Брестской и Гомельской областях. Сроки проведения проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь продлены до 18 июня. Сроки закрытия воздушного пространства над южной частью Белоруссии продлены до 8 июля. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется.



За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 14 атак, уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

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