Россия за 3 года выдала 800 тысяч паспортов жителям оккупированного Донбасса

Более 800 тысяч человек получили гражданство РФ в упрощенном порядке за 3 года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на МВД России.



«Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время... на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тысяч человек», — сказано в сообщении.



В российском ведомстве отметили, что было отклонено менее 1% заявлений о приеме в российское гражданство, и добавили, что предоставление гражданства России жителям оккупированного Донбасса продолжается.



Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.