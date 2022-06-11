Более 32 000 оккупантов уже уничтожены в Украине — Генштаб ВСУ

Более 32 тысяч оккупантов ликвидировано в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что ВСУ уничтожили около 150 оккупантов только за минувшие сутки.





Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 июня ориентировочно составляют:

танков — 1419 (+10);

боевых бронированных машин — 3466 (+16);

артиллерийских систем — 712;- РСЗО — 222;

средства ПВО — 97;

самолетов — 212;

вертолетов — 178;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 579 (+7);

крылатые ракеты — 125;

корабли / катера −13;

автомобильной техники и автоцистерн — 2448 (+10);

специальная техника — 54.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.



Потери в своих вооруженных силах военное командование как России, так и Украины не называет.



По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас украинская армия теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.