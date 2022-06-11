Более 32 000 оккупантов уже уничтожены в Украине — Генштаб ВСУ

Более 32 тысяч оккупантов ликвидировано в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что ВСУ уничтожили около 150 оккупантов только за минувшие сутки.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 июня ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Потери в своих вооруженных силах военное командование как России, так и Украины не называет.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас украинская армия теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.