В Нидерландах завершились судебные слушания по делу МН17. Об этом сообщает Совместная следственная группа (JIT) по этому делу.



Отмечается, что 10 июня был последний день судебного разбирательства по MH17.



«Приговор должен быть вынесен в ноябре или декабре 2022 года», — говорится в сообщении.

Также Совместная следственная группа предложила желающим ознакомиться с точкой зрения прокуратуры (на английском и голландском языках).

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.



19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник игру генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник игру Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».



Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.